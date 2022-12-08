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FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену ЧМ по волейболу

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Международная федерация волейбола (FIVB) не выплатит компенсацию России за отмену мужского чемпионата мира — 2022.
FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену ЧМ по волейболу
  • Gettyimages.ru
  • © Stanislaw Pytel

«В FIVB поменяли позицию, и Россия может стать виновной стороной отмены, а не форс-мажорные обстоятельства. Мы могли бы предъявить свой встречный иск на $15 млн, но не предъявляем, чемпионат отменён», — цитирует генерального секретаря Всероссийской федерации волейбола Александра Ярёменко ТАСС.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее Международная федерация волейбола прокомментировала недопуск россиян к отбору на ОИ-2024.

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