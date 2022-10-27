Международная федерация волейбола прокомментировала недопуск россиян к отбору на ОИ-2024
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Представитель FIVB рассказал ТАСС, что решением административного совета с марта 2022 года российские и белорусские национальные сборные по волейболу не допускаются к участию в международных соревнованиях до дальнейшего уведомления.
27 октября в Международном олимпийском комитете сообщили, что сборные России по волейболу не примут участия в отборе на Олимпиаду 2024 года.
Напомним, что глава МОК Томас Бах предложил допустить российских спортсменов к участию в международных стартах под нейтральным флагом, если они дистанцируются от ситуации на Украине.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на ОИ-2024.