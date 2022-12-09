Матыцин: надеюсь на мирное решение по компенсации за отмену ЧМ по волейболу в России

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении по компенсации Всероссийской федерации волейбола от Международной федерации волейбола (FIVB) за отмену чемпионата мира в России.

«Я не люблю комментировать подобное. Насколько мне известно, Всероссийская федерация волейбола находится во взаимодействии с FIVB и пытается урегулировать во внесудебном порядке вопросы, связанные с компенсацией и возвратом средств за непроведённый чемпионат мира. Надеюсь, что решение будет принято мирным путём», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену ЧМ по волейболу.