Узнать больше

Матыцин: надеюсь на мирное решение по компенсации за отмену ЧМ по волейболу в России

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин высказался о решении по компенсации Всероссийской федерации волейбола от Международной федерации волейбола (FIVB) за отмену чемпионата мира в России.
Матыцин: надеюсь на мирное решение по компенсации за отмену ЧМ по волейболу в России
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«Я не люблю комментировать подобное. Насколько мне известно, Всероссийская федерация волейбола находится во взаимодействии с FIVB и пытается урегулировать во внесудебном порядке вопросы, связанные с компенсацией и возвратом средств за непроведённый чемпионат мира. Надеюсь, что решение будет принято мирным путём», — цитирует Матыцина РИА Новости.

Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

1 марта FIVB перенесла мужской чемпионат мира из России в связи с политической ситуацией. Турнир должен был пройти с 26 августа по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что FIVB отказалась выплачивать компенсацию России за отмену ЧМ по волейболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить