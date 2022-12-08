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В Международной ассоциации бокса назвали «атакой на спорт» санкции МОК

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Руководство Международной ассоциации бокса (IBA) высказалось о санкциях в отношении российских спортсменов со стороны Международного олимпийского комитета (МОК).

«В течение двух лет IBA боролась с системой, организованной её бывшим президентом и членом МОК Ву Цзинго, теперь бокс находится под прямой атакой. Любая атака на IBA является атакой на спортсменов и всех причастных к боксу, так как мы неразлучны», — говорится в заявлении IBA.

Подчёркивается, что IBA не примет «искусственную риторику «разделяй и властвуй».

«Внутри семьи IBA существует единство, спортсмены явно поддерживают то, как улучшается руководящий орган бокса», — сообщает пресс-служба ассоциации.

Совет директоров IBA 5 октября проголосовал за отмену предыдущего решения и допуск боксёров России и Белоруссии к соревнованиям с немедленным вступлением в силу. Согласно решению, к соревнованиям также вернутся судьи и технические официальные лица из России и Белоруссии.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Роман Терюшков призвал отказаться от легионеров в российском футболе.

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