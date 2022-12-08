В PWL обнародовали зарубежные планы лиги

Исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного (PWL) Юрий Фёдоров рассказал о зарубежных планах лиги в 2023 году.

«В декабре планируем посетить с визитом Испанию и Европу, также в планах Азербайджан, Казахстан, Армения. Хочется себя показать в Китае, обязательно посетим Турцию и Иран, где очень конкурентные борцы. Это наши основные планы на следующий год», — сказал Фёдоров.

Он также рассказал о подготовке зарубежного турнира PWL-3 World Series в Бишкеке.

«Это, безусловно, борцовская страна. Результаты на международных соревнованиях самого высокого уровня это подчёркивают. Я думаю, что наше мероприятие вызовет большой интерес. Это было видно и по тому количеству киргизских фанатов, которые были на мероприятии лиги в Москве 14 октября. Буквально целая трибуна с киргизскими флагами болела за своих. На родине стоит ожидать ещё большего ажиотажа», — заявил Фёдоров.

Ранее Михаил Мамиашвили наметил продвижение PWL в страны с развитым борцовским уровнем.