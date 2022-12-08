Узнать больше

В PWL обнародовали зарубежные планы лиги

Короткая ссылка
Исполнительный директор Борцовской лиги Поддубного (PWL) Юрий Фёдоров рассказал о зарубежных планах лиги в 2023 году.
В PWL обнародовали зарубежные планы лиги
  • © Пресс-служба PWL

«В декабре планируем посетить с визитом Испанию и Европу, также в планах Азербайджан, Казахстан, Армения. Хочется себя показать в Китае, обязательно посетим Турцию и Иран, где очень конкурентные борцы. Это наши основные планы на следующий год», — сказал Фёдоров.

Он также рассказал о подготовке зарубежного турнира PWL-3 World Series в Бишкеке.

«Это, безусловно, борцовская страна. Результаты на международных соревнованиях самого высокого уровня это подчёркивают. Я думаю, что наше мероприятие вызовет большой интерес. Это было видно и по тому количеству киргизских фанатов, которые были на мероприятии лиги в Москве 14 октября. Буквально целая трибуна с киргизскими флагами болела за своих. На родине стоит ожидать ещё большего ажиотажа», — заявил Фёдоров.

Ранее Михаил Мамиашвили наметил продвижение PWL в страны с развитым борцовским уровнем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить