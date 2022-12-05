Мамиашвили наметил продвижение PWL в страны с развитым борцовским уровнем
«Мы тщательно мониторили потенциальные места проведения соревнований. Вообще Кыргызстан — один из главных участников распределения медалей на чемпионатах Азии. В планах — продолжить тиражирование нашей лиги по тем странам, где это вызовет неподдельный интерес и где достаточно развита борьба», — сказал Мамиашвили.
Он также подчеркнул, что на следующий год в планах провести учебно-тренировочный сбор в других странах.
В турнире в Киргизии примут участие борцы из России, Ирана, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Монголии.
Ранее Мамиашвили отреагировал на заявление Тедеева о причинах ухода из сборной России.