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Мамиашвили наметил продвижение PWL в страны с развитым борцовским уровнем

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Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили высказался об интересе к турнирам Борцовской Лиги Поддубного благодаря расширению географии мероприятий.
Мамиашвили наметил продвижение PWL в страны с развитым борцовским уровнем

    «Мы тщательно мониторили потенциальные места проведения соревнований. Вообще Кыргызстан — один из главных участников распределения медалей на чемпионатах Азии. В планах — продолжить тиражирование нашей лиги по тем странам, где это вызовет неподдельный интерес и где достаточно развита борьба», — сказал Мамиашвили.

    Он также подчеркнул, что на следующий год в планах провести учебно-тренировочный сбор в других странах.

    В турнире в Киргизии примут участие борцы из России, Ирана, Армении, Узбекистана, Азербайджана и Монголии.

    Ранее Мамиашвили отреагировал на заявление Тедеева о причинах ухода из сборной России.

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