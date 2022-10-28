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Мамиашвили отреагировал на заявление Тедеева о причинах ухода из сборной России

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Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление бывшего тренера сборной России Дзамболата Тедеева о своём уходе из национальной команды.
Мамиашвили отреагировал на заявление Тедеева о причинах ухода из сборной России
  • РИА Новости
  • © Сергей Пятаков

«Меня заявление Тедеева очень сильно удивило. Вчера Дзамболат присутствовал на исполкоме, полностью был погружён в материал. Но что поделать? Я могу только с уважением отнестись к его мнению. Больше мне сказать нечего», — приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним: Тедеев заявил, что его уход из сборной России связан с личными интересами главы Федерации спортивной борьбы.

Решение об отставке тренера было принято 30 сентября. Его назначили куратором наставника национальной команды. Он работал во главе сборной с 2001 года.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио российские борцы выиграли три золотые медали.

Ранее Мамиашвили назвал имя кандидата на пост главного тренера сборной России.

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