Мамиашвили отреагировал на заявление Тедеева о причинах ухода из сборной России

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили прокомментировал заявление бывшего тренера сборной России Дзамболата Тедеева о своём уходе из национальной команды.

«Меня заявление Тедеева очень сильно удивило. Вчера Дзамболат присутствовал на исполкоме, полностью был погружён в материал. Но что поделать? Я могу только с уважением отнестись к его мнению. Больше мне сказать нечего», — приводит слова Мамиашвили «Спорт-Экспресс».

Напомним: Тедеев заявил, что его уход из сборной России связан с личными интересами главы Федерации спортивной борьбы.

Решение об отставке тренера было принято 30 сентября. Его назначили куратором наставника национальной команды. Он работал во главе сборной с 2001 года.

На летних Олимпийских играх — 2020 в Токио российские борцы выиграли три золотые медали.

Ранее Мамиашвили назвал имя кандидата на пост главного тренера сборной России.