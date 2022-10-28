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Тедеев заявил, что его уход из сборной по борьбе связан с личными интересами Мамиашвили

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Бывший главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев рассказал об уходе из национальной команды по вольной борьбе.
Тедеев заявил, что его уход из сборной по борьбе связан с личными интересами Мамиашвили
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Решение не продлевать со мной контракт было принято единолично Мамиашвили. У кого-то есть вопросы к моей компетентности или результатам сборной по борьбе? Думаю, что таких вопросов нет», — цитирует Тедеева ТАСС.

Напомним, что решение об отставке тренера было принято 30 сентября. Его назначили куратором наставника команды. Он проработал во главе сборной России более 20 лет, с 2001 года.

На прошедшей Олимпиаде в Токио российские борцы выиграли три золотые медали.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал имя кандидата на пост главного тренера российских борцов.

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