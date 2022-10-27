Мамиашвили назвал имя кандидата на пост главного тренера российских борцов
- РИА Новости
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«Исполняющий обязанности главного тренера сборной России будет назначен в течение недели. Предложение по кандидатуре сегодня прозвучало — скорее всего, это будет Хаджимурат Гацалов. Такую кандидатуру мы рассматриваем, и пока она одна», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.
Он также подчеркнул, что окончательный выбор тренера национальной команды будет принят на исполкоме организации.
Дзамболат Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.
Ранее Тедеев прокомментировал информацию о том, что ФСБР может отказаться от его услуг.