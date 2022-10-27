Узнать больше

Мамиашвили назвал имя кандидата на пост главного тренера российских борцов

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что кандидатура Хаджимурата Гацалова рассматривается на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России по вольной борьбе.
Мамиашвили назвал имя кандидата на пост главного тренера российских борцов
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Исполняющий обязанности главного тренера сборной России будет назначен в течение недели. Предложение по кандидатуре сегодня прозвучало — скорее всего, это будет Хаджимурат Гацалов. Такую кандидатуру мы рассматриваем, и пока она одна», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

Он также подчеркнул, что окончательный выбор тренера национальной команды будет принят на исполкоме организации.

Дзамболат Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.

Ранее Тедеев прокомментировал информацию о том, что ФСБР может отказаться от его услуг.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить