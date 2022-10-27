Мамиашвили назвал имя кандидата на пост главного тренера российских борцов

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал, что кандидатура Хаджимурата Гацалова рассматривается на пост исполняющего обязанности главного тренера сборной России по вольной борьбе.

«Исполняющий обязанности главного тренера сборной России будет назначен в течение недели. Предложение по кандидатуре сегодня прозвучало — скорее всего, это будет Хаджимурат Гацалов. Такую кандидатуру мы рассматриваем, и пока она одна», — цитирует Мамиашвили РИА Новости.

Он также подчеркнул, что окончательный выбор тренера национальной команды будет принят на исполкоме организации.

Дзамболат Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.

Ранее Тедеев прокомментировал информацию о том, что ФСБР может отказаться от его услуг.