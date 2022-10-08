Тедеев удивлён тем, что ФСБР может не продлить с ним контракт
- РИА Новости
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«В начале года исполком ФСБР признал мою работу удовлетворительной, и это ни для кого не секрет. Такую же оценку моей работе дал и инспекционный совет Министерства спорта. А сегодня я с удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить», — цитирует Тедеева ТАСС.
Он выразил также сомнение, что результаты сборной за последние годы как на чемпионатах Европы, мира, так и на Олимпийских играх у кого-то вызывают вопросы.
«Сегодня сборная России по вольной борьбе объективно сильнейшая в мире», — заключил Тедеев.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что по качеству работы Тедеева есть определённые вопросы.
Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.
Ранее Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.