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Тедеев удивлён тем, что ФСБР может не продлить с ним контракт

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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Дзамболат Тедеев прокомментировал информацию о том, что Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) может отказаться от его услуг.
Тедеев удивлён тем, что ФСБР может не продлить с ним контракт
  • РИА Новости
  • © Сергей Черных

«В начале года исполком ФСБР признал мою работу удовлетворительной, и это ни для кого не секрет. Такую же оценку моей работе дал и инспекционный совет Министерства спорта. А сегодня я с удивлением узнал, что мой контракт с федерацией в качестве главного тренера сборной могут не продлить», — цитирует Тедеева ТАСС.

Он выразил также сомнение, что результаты сборной за последние годы как на чемпионатах Европы, мира, так и на Олимпийских играх у кого-то вызывают вопросы.

«Сегодня сборная России по вольной борьбе объективно сильнейшая в мире», — заключил Тедеев.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили сообщил, что по качеству работы Тедеева есть определённые вопросы.

Тедеев руководит сборной с небольшим перерывом с 2001 года. На летней Олимпиаде 2020 года в Токио российская команда по борьбе вольного стиля завоевала три золотые и две бронзовые медали.

Ранее Мамиашвили отреагировал на слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов до международных соревнований.

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