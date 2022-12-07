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Роднина — о россиянах на Играх-2024: Бах уже столько наговорил, что «мама не горюй»

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Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина прокомментировала возможное участие российских спортсменов в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Роднина — о россиянах на Играх-2024: Бах уже столько наговорил, что «мама не горюй»
  • РИА Новости

«Шанс, что мы попадём на Олимпиаду, есть всегда. Возможно, это просто очередные заявления Томаса Баха. Он уже столько наговорил за это время, что мама не горюй», — цитирует Роднину Metaratings.

По словам депутата Госдумы, российским спортсменам необходимо готовиться к Олимпиаде в любом случае.

«Надеяться и настраиваться надо, но что будет в конечном результате — жизнь покажет», — заключила Роднина.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже все страны.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже, зимняя 2028 года — в Лос-Анджелесе.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам.

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