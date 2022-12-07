Васильев: россиян допустят до международных соревнований к 2024 году

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предположил, когда с российских спортсменов будут сняты санкции.

«Думаю, что нас вернут к 2024 году. Ещё года не прошло, а уже начались разговоры о нашем возвращении на мировую арену. Сейчас спонсоры уходят из спорта, поэтому западные страны экономят на всём. Проводить этапы Кубка мира сложнее, а мы богаты ресурсами», — цитирует Васильева РИА Новости.

По его мнению, возвращение российских спортсменов будет зависеть от политической ситуации в мире.

«Если МОК предложит нам вернуться и будут ставить условия, надо отказываться. Если они хотят, то надо возвращаться с флагом, гимном и на полных правах», — подчеркнул Васильев.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет видеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже все страны.

Летняя Олимпиада 2024 года пройдёт в Париже, зимняя 2028 года — в Лос-Анджелесе.

МОК рекомендовал спортивным организациям отстранить россиян от соревнований из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендациям.

Ранее Анфиса Резцова заявила, что Бах нечестен по отношению к российским атлетам.