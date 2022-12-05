Крылов о здоровье хоккеиста Мирошниченко: главную победу он уже одержал, поборов недуг

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов высказался о самочувствии нападающего команды Ивана Мирошниченко.

«Я сказал ему, что главное даже не его выход в основном составе «Авангарда», а то, что он поверил в возможность побороть свою болезнь. Стоял вопрос о завершении карьеры. Самую главную победу он уже одержал, поборов недуг»,— цитирует Крылова РИА Новости.

Ивану Мирошниченко диагностировали лимфому Ходжкина — злокачественное заболевание лимфатической системы, также известное как рак лимфатических узлов. Хоккеист вернулся в спорт 4 декабря, он дебютировал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в матче с «Трактором».

Ранее вице-президент КХЛ по молодёжному хоккею ответил на вопрос о возможном расширении МХЛ с сезона-2023/24.