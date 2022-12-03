Гуськов: мы не собираемся увеличивать количество команд в МХЛ бесконечно

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по молодёжному хоккею ответил на вопрос о возможном расширении МХЛ с сезона-2023/24.

«Хочу сказать, что лига всё-таки не резиновая. Мы не собираемся увеличивать количество команд бесконечно. Каждую отдельную заявку мы рассматриваем чётко и принимаем решение, будет играть клуб в лиге или нет», — цитирует Гуськова «Спорт-Экспресс».

По его словам, каждый год появляются команды, которые хотят играть в МХЛ и в лиге всё досконально рассматривают. Он также отметил, что есть регламент, есть технические моменты, по которым определяется, возможно ли участие той или иной команды в МХЛ.

В МХЛ выступают 37 команд, 18 из которых состоят в Восточной конференции, а 19 — в Западной.

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