Роднина — о желании Медведевой стать тренером: флаг ей в руки

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на слова фигуристки Евгении Медведевой.

«Сможет ли Медведева стать тренером? Желание хорошее, но не всем дано. Флаг ей в руки. Думаю, она найдёт, у кого спросить совета в случае чего», — цитирует Роднину Sport24.

Напомним, что на Олимпиаде-2018 Медведева уступила золотую медаль своей подруге по команде Алине Загитовой. Фигуристка тяжело приняла поражение и уехала от Этери Тутберидзе тренироваться к Брайану Орсеру.

С 2020 года Евгения не участвует в соревнованиях.

Ранее Медведева рассказала, следит ли за чемпионатом мира по футболу.