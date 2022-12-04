Голы Кучерова и Наместникова помогли «Тампе» обыграть «Торонто» в овертайме матча НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Амали-Арена» в Тампе (США) и завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В составе хозяев шайбы забросили российские нападающие Никита Кучеров и Владислав Наместников, а также Росс Колтон и Алекс Киллорн.

Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей.

У «Торонто» голы на счету Митчелла Марнера (2) и Вильяма Нюландера.

Ранее сообщалось, что нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал третьим российским игроком в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ.