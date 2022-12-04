Овечкин стал третьим российским игроком в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл свой 1300-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин стал третьим российским игроком в истории, сыгравшим 1300 матчей в НХЛ
  • AP

4 декабря 37-летний россиянин сыграл во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Калгари Флэймз».

Таким образом, нападающий стал третьим российским игроком в истории, сыгравшим 1300 игр в НХЛ.

Лидером по этому показателю среди россиян является Алексей Ковалёв (1316). На втором месте располагается Сергей Гончар (1301).

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 13 шайб и отдал 12 результативных передач в 25 матчах.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в НХЛ.

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