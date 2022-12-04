Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Сент-Луис» в НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 6:2.

В составе хозяев шайбы забросили Каспери Капанен (3), Брайан Раст, Джейсон Цукер и Сидни Кросби.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал три результативные передачи.

У гостей голы на счету российских форвардов Павла Бучневича и Владимира Тарасенко.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» победил «Анахайм Дакс» в НХЛ.