Три очка Малкина помогли «Питтсбургу» победить «Сент-Луис» в НХЛ
- AP
Встреча проходила на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге (США) и завершилась со счётом 6:2.
В составе хозяев шайбы забросили Каспери Капанен (3), Брайан Раст, Джейсон Цукер и Сидни Кросби.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин отдал три результативные передачи.
У гостей голы на счету российских форвардов Павла Бучневича и Владимира Тарасенко.
Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» победил «Анахайм Дакс» в НХЛ.