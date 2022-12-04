Гол Капризова помог «Миннесоте» обыграть «Анахайм» в матче НХЛ

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«Миннесота Уайлд» одержала победу по буллитам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Анахайм Дакс».

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:4 в пользу «Миннесоты».

В составе «Уайлд» шайбы забросили Кален Эддисон (5-я минута), Коннор Дьюар (16-я), Йоэль Эрикссон (46-я), Кирилл Капризов (58-я). Победный буллит реализовал Мэттью Болди.

У «Анахайма» отличился Райан Строум (9-я), Кэм Фаулер (31-я), Тревор Зеграс (40-я), Трой Терри (51-я). Российский защитник Даниил Куликов отметился голевой передачей.

Капризов реализовал один из послематчевых бросков. Также российский форвард продлил личную рекордную результативную серию в НХЛ до 11 матчей.

Ранее Тренер «Миннесоты» заявил, что Капризов ведёт ребят за собой каждый матч.

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