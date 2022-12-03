Тренер «Миннесоты» Эвасон: Капризов ведёт ребят за собой каждый матч
- AP
«У него одна и та же рабочая этика каждый матч, он усердно работает каждый вечер. Иногда он бьётся об стену, потому что играет 20 минут, но он заводит себя и партнёров по команде и хочет вести команду за собой», — цитирует Эвасона The Athletic.
Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу «Миннесоты». Российский нападающий отметился голом и двумя результативными передачами.
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 результативных передач. Предыдущему владельцу достижения Микко Койву потребовалось 230 матчей.
25-летний хоккеист в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В сезоне-2022/23 он занимает 12-е место в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Ранее главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался об игре Капризова.