Тренер «Миннесоты» Эвасон: Капризов ведёт ребят за собой каждый матч

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Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвасон высказался об игре российского нападающего Кирилла Капризова.
Тренер «Миннесоты» Эвасон: Капризов ведёт ребят за собой каждый матч
  • AP

«У него одна и та же рабочая этика каждый матч, он усердно работает каждый вечер. Иногда он бьётся об стену, потому что играет 20 минут, но он заводит себя и партнёров по команде и хочет вести команду за собой», — цитирует Эвасона The Athletic.

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу «Миннесоты». Российский нападающий отметился голом и двумя результативными передачами.

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 100 результативных передач. Предыдущему владельцу достижения Микко Койву потребовалось 230 матчей. 

25-летний хоккеист в сентябре 2021 года подписал пятилетний контракт с «Миннесотой». В сезоне-2022/23 он занимает 12-е место в списке лучших игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Ранее главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар высказался об игре Капризова.

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