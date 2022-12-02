Тренер «Колорадо» — о Капризове: он суперзвезда, без сомнений

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар высказался о игре нападающего «Миннесота Уайлд» Кирилла Капризова.

«Он суперзвезда, без сомнений. Мне нравится его отношение к делу. Капризов очень конкурентоспособен, силён в борьбе за шайбу, его тяжело остановить, к тому же он очень креативен. Считаю, что он опасен и как снайпер, и как распасовщик», — приводит слова Беднара The Athletic.

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и двумя результативными передачами.

Ранее Капризов прокомментировал победу над «Эдмонтоном».