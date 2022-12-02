Капризов прокомментировал победу над «Эдмонтоном»

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Российский нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов высказался о победе над «Эдмонтон Ойлерз» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Капризов прокомментировал победу над «Эдмонтоном»
  • Gettyimages.ru

«Я просто пытался играть в свою игру. Вот и всё. Хорошо, что команда выиграла. Все играли жёстко, сильно, не давали «Эдмонтону» много шансов. Мы играли отлично», — цитирует Капризова журналист Джесси Пирс в социальных сетях.

Игра в Сент-Поле завершилась со счётом 5:3 в пользу «Миннесоты».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом и двумя результативными передачами.

Ранее Капризов признан первой звездой матча «Миннесота» — «Эдмонтон».

 

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