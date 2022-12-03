Газзаев выступил в защиту Соболева

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о репутации нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Истина в том, что Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата, стартовым игроком «Спартака». Говорить можно что угодно. Что касается его технического оснащения, оно вполне устраивает команду», — цитирует Газзаева «Чемпионат».

Напомним, что Соболев стал одним из участников массовой драки в матче шестого тура Кубка России с «Зенитом».

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Вильмара Барриоса, Родригао, Александра Селихова, Шамара Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка России.

Ранее сообщалось, что Массимо Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита».