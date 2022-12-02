Каррера назвал правильным решение дисквалифицировать футболистов «Спартака» и «Зенита»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о решении КДК РФС по итогам матча красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.

«Если они приняли такое решение, значит, на то были эти мотивы. Значит, решение о дисквалификации на шесть матчей правильное», — цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка России.

Ранее Федун назвал чересчур суровым наказание футболистов «Спартака» и «Зенита».