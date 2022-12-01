Федун назвал чересчур суровым наказание футболистов «Спартака» и «Зенита»

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о дисквалификации футболистов столичного клуба и петербургского «Зенита» за драку на матче группового этапа Кубка России.

«Моё мнение таково: шесть — много, пять было бы достаточно», — цитирует Федуна РИА Новости.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) 1 декабря принял решение дисквалифицировать Малкома, Барриоса, Родригао, Селихова, Николсона и Соболева на шесть матчей Кубка России.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Спартак» могут обжаловать решение РФС о дисквалификации футболистов.