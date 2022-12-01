«Зенит» и «Спартак» могут обжаловать решение РФС о дисквалификации футболистов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил, что петербургский «Зенит» и московский «Спартак» имеют право обжаловать решение о дисквалификации игроков за участие в массовой драке на матче шестого тура группового этапа Кубка России.

«У «Спартака» и «Зенита» есть возможность обжаловать решение. Клубы имеют право в течение недели запросить текст решения, после этого будет возможность изучить его и оспорить», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее сообщалось, что Малком, Вильмар Барриос, Родригао, Селихов, Николсон и Соболев дисквалифицированы на шесть матчей Кубка России.