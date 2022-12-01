Колотов — о мотивации на КР по биатлону: хорошо бежишь — тебя чаще показывают по ТВ

Биатлонист Иван Колотов прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону в Увате.

«Для меня — маленький праздник, для них, думаю, — очень большой. Видимся мы редко, а когда ты бежишь хорошо, то тебя часто показывают по телевизору. Такая мотивация», — сказал Колотов каналу «Матч ТВ».

При этом биатлонист заверил, что настраивался только на победу.

«Но, конечно, я счастлив третьему месту. Я чувствовал, что готов побежать в гонке с хорошей стрельбой», — добавил он.

Колотов с двумя промахами стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км. Василий Томшин завоевал золото, вторым финишировал Никита Поршнев.

Ранее сообщалось, что СБР изучит возможность проведения отменённых из-за мороза гонок на других этапах Кубка России.