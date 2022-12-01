Колотов — о мотивации на КР по биатлону: хорошо бежишь — тебя чаще показывают по ТВ

Короткая ссылка
Биатлонист Иван Колотов прокомментировал свой результат в индивидуальной гонке на этапе Кубка России по биатлону в Увате.
Колотов — о мотивации на КР по биатлону: хорошо бежишь — тебя чаще показывают по ТВ
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Для меня — маленький праздник, для них, думаю, — очень большой. Видимся мы редко, а когда ты бежишь хорошо, то тебя часто показывают по телевизору. Такая мотивация», — сказал Колотов каналу «Матч ТВ».

При этом биатлонист заверил, что настраивался только на победу.

«Но, конечно, я счастлив третьему месту. Я чувствовал, что готов побежать в гонке с хорошей стрельбой», — добавил он.

Колотов с двумя промахами стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км. Василий Томшин завоевал золото, вторым финишировал Никита Поршнев.

Ранее сообщалось, что СБР изучит возможность проведения отменённых из-за мороза гонок на других этапах Кубка России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить