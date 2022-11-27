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СБР изучит возможность проведения отменённых из-за мороза гонок на других этапах Кубка России

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Председатель исполкома Союза биатлонистов России (СБР) Иван Мелихов заявил, что организация рассмотрит возможность проведения гонок, которые были отменены из‑за мороза в Ханты‑Мансийске, в течение другого этапа Кубка России.
СБР изучит возможность проведения отменённых из-за мороза гонок на других этапах Кубка России
  • РИА Новости

«Когда составляли календарь, обсуждали вопрос о возможном проведении отменённых гонок в другом месте. На данный момент в Увате пограничные -18...-19 °C, жюри вместе с врачами будут принимать решение на месте», — приводит слова Мелихова «Матч ТВ».

Второй этап Кубка России по биатлону пройдёт в Увате с 1 по 4 декабря.

Напомним, что гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону сезона в Ханты-Мансийске отменены из-за сильного мороза.

Ранее сообщалось, что первый этап Кубка России по биатлону завершён после повторной отмены гонок из-за мороза.

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