Первый этап Кубка России по биатлону завершён после повторной отмены гонок из-за мороза

Гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону сезона-2022/23 в Ханты-Мансийске отменены из-за сильного мороза.

Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Изначально мужской и женский пасьюты должны были состояться 26 ноября, но были перенесены на воскресенье из-за мороза, в связи с чем из программы этапа пропали две эстафеты.

Таким образом, в рамках первого этапа Кубка России состоялись только спринтерские гонки.

На данный момент температура в Ханты-Мансийске составляет около -27 °C.

Ранее сообщалось, что гонки преследования на этапе Кубка России по биатлону отменены из-за мороза.