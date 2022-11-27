Первый этап Кубка России по биатлону завершён после повторной отмены гонок из-за мороза
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.
Изначально мужской и женский пасьюты должны были состояться 26 ноября, но были перенесены на воскресенье из-за мороза, в связи с чем из программы этапа пропали две эстафеты.
Таким образом, в рамках первого этапа Кубка России состоялись только спринтерские гонки.
На данный момент температура в Ханты-Мансийске составляет около -27 °C.
Ранее сообщалось, что гонки преследования на этапе Кубка России по биатлону отменены из-за мороза.