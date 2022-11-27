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Первый этап Кубка России по биатлону завершён после повторной отмены гонок из-за мороза

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Гонки преследования на первом этапе Кубка России по биатлону сезона-2022/23 в Ханты-Мансийске отменены из-за сильного мороза.
Первый этап Кубка России по биатлону завершён после повторной отмены гонок из-за мороза
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России.

Изначально мужской и женский пасьюты должны были состояться 26 ноября, но были перенесены на воскресенье из-за мороза, в связи с чем из программы этапа пропали две эстафеты.

Таким образом, в рамках первого этапа Кубка России состоялись только спринтерские гонки.

На данный момент температура в Ханты-Мансийске составляет около -27 °C.

Ранее сообщалось, что гонки преследования на этапе Кубка России по биатлону отменены из-за мороза.

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