Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская предложила сделать национальный чемпионат одним из этапов серии Гран-при России.

«Возникает вопрос: если отстранение российских атлетов продлится на следующий сезон, почему бы не сделать для элитных спортсменов (членов российской сборной и частично — кандидатов в неё) совершенно отдельную ежемесячную — с октября по март — серию стартов? Назвать её, скажем, «Золотая серия» и относиться к ней соответственно — как к уникальным в своём формате соревнованиям для самых лучших. С условием, что на каждом из этапов выступают все сильнейшие. По десять одиночников и по шесть или восемь спортивных пар и дуэтов (возможны варианты). Тогда чемпионат России следовало бы проводить в этом формате как один из этапов, просто с более расширенным участием. А главное, тогда был бы абсолютно логичен весенний финал, который можно было бы проводить в первых числах апреля или в одни сроки с чемпионатом мира — в последних числах марта. Сейчас финал нелогичен совершенно: с чего, спрашивается, серия Гран-при России заканчивается в ноябре, а самую интересную её часть приходится ждать три с лишним месяца?», — рассказала Вайцеховская в материале RT.

Ранее Вайцеховская высказалась о незаполненных трибунах на фигурном катании.