Узнать больше

Боксёр Войцеховский пригласил на спарринги футболистов «Спартака» и «Зенита»

Короткая ссылка
Бронзовый призёр чемпионата России по боксу Василий Войцеховский прокомментировал стычку между футболистами московского «Спартака» и петербургского «Зенита» на матче Кубка страны.

«Видел драку футболистов «Спартака» и «Зенита». Приглашаю их на свою тренировку, где можно выбить все эмоции. Опять же, спарринги проведём. Если хотят подраться, добро пожаловать в ринг», — цитирует Войцеховского ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

После окончания основного времени началась массовая драка с участием футболистов команд. У «Спартака» после нее были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Таким образом, «Зенит» (десять очков) вышел в плей-офф «Пути регионов», где сыграет с клубами Первой лиги. «Спартак» (13 очков) продолжит выступление в плей-офф Кубка России.

Ранее защитник «Зенита» Родригао высказался о потасовке между игроками санкт-петербургской команды и «Спартака». 



Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить