Боксёр Войцеховский пригласил на спарринги футболистов «Спартака» и «Зенита»

Бронзовый призёр чемпионата России по боксу Василий Войцеховский прокомментировал стычку между футболистами московского «Спартака» и петербургского «Зенита» на матче Кубка страны.

«Видел драку футболистов «Спартака» и «Зенита». Приглашаю их на свою тренировку, где можно выбить все эмоции. Опять же, спарринги проведём. Если хотят подраться, добро пожаловать в ринг», — цитирует Войцеховского ТАСС.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

После окончания основного времени началась массовая драка с участием футболистов команд. У «Спартака» после нее были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Таким образом, «Зенит» (десять очков) вышел в плей-офф «Пути регионов», где сыграет с клубами Первой лиги. «Спартак» (13 очков) продолжит выступление в плей-офф Кубка России.

Ранее защитник «Зенита» Родригао высказался о потасовке между игроками санкт-петербургской команды и «Спартака».





