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Родригао: такого финала можно было избежать, если бы не провокации «Спартака»

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Защитник «Зенита» Родригао высказался о потасовке между игроками санкт-петербургской команды и «Спартака» в матче шестого тура Кубка России по футболу.

«Увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось, если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме», — цитирует Родригао пресс-служба сине-бело-голубых.

Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).

У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.

Ранее защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча с «Зенитом».

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