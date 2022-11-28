Родригао: такого финала можно было избежать, если бы не провокации «Спартака»
«Увы, наш соперник сегодня приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат. Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось, если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме», — цитирует Родригао пресс-служба сине-бело-голубых.
Встреча проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (0:0) в основное время. По пенальти сильнее оказались футболисты «Зенита» (4:2).
У красно-белых после драки были удалены Александр Соболев, Шамар Николсон и Александр Селихов, у «Зенита» — Вильмар Барриос, Малком и Родригао.
Ранее защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия подвёл итоги матча с «Зенитом».