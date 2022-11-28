Дюков: товарищеский матч между сборными России и Ирана может пройти в 2023 году

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда может состоятся товарищеский матч между сборными России и Ирана.

«Официального ответа мы не получили, но неформально иранская федерация дала знать, что у тренера поменялся подход к подготовительному этапу, потому что в те даты сыграть не смогут, но подтвердили сыграть в следующем году. То есть один из соперников — Иран», — цитирует президента РФС ТАСС.

Он подчеркнул, что важно сохранить институт сборных, поэтому национальная команда должна играть контрольные матчи.

«Есть предварительные договоренности с рядом сборных. Переговоры продолжаются», — добавил Дюков.

Сборная России должна была в ноябре провести товарищеский матч с командой Ирана, однако встреча не состоялась.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее Дюков сообщил, что РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме