Дюков: РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

«Этот вопрос рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения», — цитирует Дюкова ТАСС.

Он напомнил, что УЕФА считает РФС членом европейской семьи, поскольку Россия реализует все программы и участвует в финансировании проектов.

«В нашем случае было бы некрасиво через голову проводить переговоры. Я заявил, что нам важно проводить официальные матчи, было два года коронавируса, отстранение сейчас», — добавил Дюков.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее Дюков назвал задачу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.