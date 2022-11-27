Узнать больше

Дюков: РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда будет обсуждаться вопрос о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).
Дюков: РФС обсудит вопрос перехода в Азиатскую конфедерацию на ближайшем исполкоме
  • РИА Новости

«Этот вопрос рассмотрим на исполкоме. Не уверен, что будет принято решение, но ситуация требует обсуждения», — цитирует Дюкова ТАСС.

Он напомнил, что УЕФА считает РФС членом европейской семьи, поскольку Россия реализует все программы и участвует в финансировании проектов.

«В нашем случае было бы некрасиво через голову проводить переговоры. Я заявил, что нам важно проводить официальные матчи, было два года коронавируса, отстранение сейчас», — добавил Дюков.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1). Игры шли в зачёт рейтинга ФИФА.

Ранее Дюков назвал задачу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить