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Дюков: задача Карпина — сделать сборную готовой к выступлениям после снятия санкций

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков назвал задачу Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
Дюков: задача Карпина — сделать сборную готовой к выступлениям после снятия санкций
  • РИА Новости

«Задача — готовить команду к тому, чтобы она была в тонусе, чтобы в любой момент быть готовым проводить официальные матчи. Понятно, что мы начинаем строительство новой команды», — цитирует Дюкова ТАСС.

РФС в начале ноября продлил контракт с Карпиным до августа 2024 года.

Сборная России в ноябрьских товарищеских матчах сыграла вничью с командами Таджикистана и Узбекистана. Обе игры завершились со счётом 0:0. В сентябре подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии (2:1).

Ранее Александр Соболев заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022.

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