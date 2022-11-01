Соболев заявил, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2022

Нападающий «Спартака» и сборной России Александр Соболев оценил шансы национальной команды, если бы она участвовала на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«Как минимум выхода из группы. Мы способны на это. Сейчас у нас нет Головина, Миранчука. Мы сейчас играем, чтобы посмотреть новых ребят и чтобы быть готовыми», — цитирует Соболева «РБ Спорт».

Встреча между Узбекистаном и Россией в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

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