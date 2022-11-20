Баринов: мы тоже люди, не надо поливать нас грязью

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов высказался о ничьей в товарищеском матче с командой Узбекистана.

«Мы тоже люди, не надо поливать нас грязью. Будем побеждать, когда будут официальные матчи, только мы не знаем, когда они будут», — цитирует Баринова «Матч ТВ».

Встреча в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» завершилась со счётом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью с командой Таджикистана — 0:0. 24 сентября подопечные Валерия Карпина обыграли сборную Киргизии со счётом 2:1.

Ранее игроки сборной России поблагодарили болельщиков после матча с Узбекистаном.