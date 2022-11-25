Защитник ЦСКА: «Зениту» нужно купить Неймара и Месси, чтобы стать ПСЖ

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил «Зенит» и «Пари Сен-Жермен».

«И у ПСЖ, и у «Зенита» есть свой стиль. Они играют не так, как другие команды. Но если брать петербуржцев, я не считаю, что они настолько превосходят соперников по РПЛ. Преимущество парижан во Франции куда ощутимее. А чтобы сине-бело-голубым приблизиться к ним, придётся купить Неймара и Лионеля Месси. Но, конечно же, чем больше денег ты инвестируешь в приобретение звёзд, тем выше становится уровень команды», — сказал защитник в интервью RT.

Ранее Гайич поделился мнением о вратаре и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.