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Защитник ЦСКА: «Зениту» нужно купить Неймара и Месси, чтобы стать ПСЖ

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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич сравнил «Зенит» и «Пари Сен-Жермен».

«И у ПСЖ, и у «Зенита» есть свой стиль. Они играют не так, как другие команды. Но если брать петербуржцев, я не считаю, что они настолько превосходят соперников по РПЛ. Преимущество парижан во Франции куда ощутимее. А чтобы сине-бело-голубым приблизиться к ним, придётся купить Неймара и Лионеля Месси. Но, конечно же, чем больше денег ты инвестируешь в приобретение звёзд, тем выше становится уровень команды», — сказал защитник в интервью RT.

Ранее Гайич поделился мнением о вратаре и капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.

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