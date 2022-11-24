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Гайич: Акинфеев никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам

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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о вратаре и капитане команды Игоре Акинфееве.
Гайич: Акинфеев никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Мы очень уважаем нашего вратаря и легенду клуба. Считаю, Игорь отлично чувствует момент, когда нужно прикрикнуть на игроков, а когда раскрепостить их. Я бы сравнил Акинфеева со стеной. Он не просто отлично справляется с прямыми обязанностями, но и прекрасно начинает атаки, а также здорово управляет командой. Что же касается споров на поле — мы часто обсуждаем игровые моменты, но делаем это не во время матчей. Игорь же никогда не кричит без причины, всегда хочет помочь защитникам», — поделился защитник в интервью RT.

Ранее Гайич рассказал о работе с главным тренером ЦСКА Владимиром Федотовым.

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