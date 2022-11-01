Защитник ЦСКА рассказал, какую фразу Федотов повторяет чаще всего

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал о работе с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Считаю, у тренера хорошая связь с игроками. Очень ценю в коуче прямоту и честность. Если он что-то говорит, сразу понятно, о чём речь. Владимир Валентинович всегда подскажет, как действовать в том или ином эпизоде. Его ассистенты также помогают нам и всё грамотно объясняют. Мне особенно нравится одна фраза, которую он постоянно повторяет: «Футбол — это радость и страсть. Надевая бутсы, мы должны именно с этими ощущениями выходить на поле». На протяжении полугода тренер на каждом занятии требует, чтобы мы совершенствовались и улучшали свою игру», — рассказал Гайич в интервью RT.

Также защитник ответил на вопрос, насколько Федотов строгий специалист.

«Когда ты тренер, тебе необходимо быть требовательным. Но Федотов строгий в хорошем смысле. Если видит, что ты что-то делаешь неправильно, обязательно обратит внимание. Поговорка «Делу — время, потехе — час» — про него. За пределами поля он всегда улыбается, но во время работы становится серьёзным. Поверьте, игроки сами любят, когда наставник общается с ними прямо и откровенно указывает на недочёты», — сказал он.

Ранее Гайич рассказал, какая игра стала для него самой напряжённой в первом круге Российской премьер-лиги.