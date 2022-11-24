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Защитник ЦСКА рассказал, какие матчи были самыми тяжёлыми в первом круге РПЛ

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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич рассказал, какая игра стала для него самой напряжённой в первом круге Российской премьер-лиги.
Защитник ЦСКА рассказал, какие матчи были самыми тяжёлыми в первом круге РПЛ
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Выделю матч со «Спартаком». Он был в какой-то степени уникальным. Я хорошо знаю, как действовать в подобных противостояниях. Это приносит особенные, ни с чем не сравнимые эмоции. Но я бы также отметил игру с «Краснодаром», где всё вокруг кипело и плавилось, как при извержении вулкана, а главное, наша команда хорошо себя показала.

Что касается матча с «Зенитом», то мы сыграли с ними слишком рано. Не все футболисты, которые сейчас в команде, вышли на поле в Санкт-Петербурге. Тот же Виллиан Роша пополнил ЦСКА позже. Но то, как мы сыграли с чемпионом в гостях, стоило дорогого. Это позволило понять, насколько далеко может зайти команда в будущем, когда раскроет свой потенциал в полной мере», — сказал защитник в интервью RT.

Ранее Гайич объяснил причины спада ЦСКА перед зимним перерывом.

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