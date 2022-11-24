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Гайич объяснил причины спада ЦСКА перед зимним перерывом

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Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич объяснил причины спада команды перед зимним перерывом.
Гайич объяснил причины спада ЦСКА перед зимним перерывом
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Мы действительно здорово стартовали. Я думаю, что, когда в футболе всё складывается хорошо, ты должен этим пользоваться по максимуму. Осенью же мы начали терять очки, которые не должны были, просто дарили их соперникам. В течение длинного сезона подобное случается, однако ни в коем случае нельзя упускать своё.

Дело в концентрации. Иногда нам её не хватало. Такие ситуации повторялись несколько раз. Не думаю, что дело в отсутствии уверенности или недооценке соперника. Уверен во всех игроках и тренерах. Сейчас мы находимся не на том месте в таблице, которого заслуживаем», — сказал защитник в интервью RT.

Ранее Гайич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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