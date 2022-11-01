Гайич: если Сербия удачно выступит на ЧМ-2022, в стране начнётся сумасшествие

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич поделился ожиданиями от выступления сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«В команде установилась особенная атмосфера, которой не было до того. После прихода Стойковича все поверили в себя и теперь могут свернуть горы. Считаю, парни способны сражаться с любой сборной мира на равных. На мой взгляд, большим успехом станет выход из группы. С той же Швейцарией мы уже встречались на ЧМ в России и упустили свой шанс на 90-й минуте. Теперь необходимо сыграть с ней похитрее и не позволить Шердану Шакири лишить нас путёвки в плей-офф. Если Сербия удачно выступит на чемпионате мира, в стране начнётся форменное сумасшествие», — сказал Гайич в интервью RT.

Также защитник высказался о том, что в России будут переживать за сборную Сербии на мундиале.

«Не сомневаюсь. У наших стран много общего. Очень приятно, что, несмотря на любые жизненные трудности, мы продолжаем поддерживать друг друга», — сказал он.

Ранее Гайич выразил надежду, что Сербия обыграет Бразилию и у него появится повод для шуток над бразильским защитником ЦСКА Бруно Фуксом.