Гайич надеется, что Сербия обыграет Бразилию и у него появится повод для шуток над Фуксом

Сербский защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос, могло ли стать причиной его непопадания в заявку сборной Сербии на чемпионате мира 2022 года в Катаре отсутствие еврокубков у российских клубов.

«Возможно. Но РПЛ — сильная лига, и игра здесь — более чем достаточное основание для вызова. Я не общался с Драганом Стойковичем, но каждый игрок ждёт вызова в национальную команду. Я был частью этой сборной и выходил на поле в матчах отборочного этапа. Желаю ребятам успеха. Надеюсь, что Сербия обыграет Бразилию и у меня появится повод для шуток над Бруно Фуксом», — сказал Гайич в интервью RT.

Ранее сообщалось, что ЦСКА проиграл «Уралу» по пенальти в матче Кубка России.