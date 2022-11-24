Семак высказался о предстоящем матче «Зенита» со «Спартаком»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с московским «Спартаком» в шестом туре Кубка России.

«Для нас любой матч принципиальный. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы сыграть как можно лучше и победить. Мы понимаем, что будет непросто, но мы готовы отдать все силы игре», — передаёт слова Семака пресс-служба клуба.

Игра между командами пройдёт 27 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 16:00 мск.

Красно-белые лидируют в турнирной таблице группы B, набрав 12 очков. «Зенит» — третий (9 очков).

Ранее Семак рассказал, кто из футболистов «Зенита» не сыграет со «Спартаком».