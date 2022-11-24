Дацюк поздравил Малкина с 1000 проведённых матчей в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли россиянин Павел Дацюк поздравил российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина с новым достижением в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Евгений, поздравляю с 1000 матчей в НХЛ. Играй жёстко. Веселись. Достигни ещё одного рубежа», — цитирует Дацюка «Питтсбург» в Twitter.

«Питтсбург» на выезде одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счётом 5:3. Матч для россиянина стал тысячным в карьере в НХЛ. Он отметился забитой шайбой.

В нынешнем сезоне лиги Малкин провёл 18 матчей, в которых набрал 19 (7 + 12) очков.

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