Российский вратарь Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной» на $8 млн

Российский вратарь Пётр Кочетков подписал новый контракт с «Каролина Харрикейнз».

Как сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), соглашение с 23‑летним россиянином рассчитано до окончания сезона-2026/27.

Среднегодовая зарплата вратаря составит $2 млн.

В нынешнем сезоне НХЛ Кочетков провёл четыре матча, в одном из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс».