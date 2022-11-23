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Российский вратарь Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной» на $8 млн

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Российский вратарь Пётр Кочетков подписал новый контракт с «Каролина Харрикейнз».
Российский вратарь Кочетков подписал новый контракт с «Каролиной» на $8 млн
  • Gettyimages.ru

Как сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ), соглашение с 23‑летним россиянином рассчитано до окончания сезона-2026/27.

Среднегодовая зарплата вратаря составит $2 млн.

В нынешнем сезоне НХЛ Кочетков провёл четыре матча, в одном из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что в матче регулярного чемпионата НХЛ «Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Виннипег Джетс».

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