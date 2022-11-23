Скворцова — о конференции TedX: после выступления ревела белугой

Российская бобслеистка Ирина Скворцова рассказала о выступлении на знаменитой конференции TedX.

«Началось всё довольно просто: мне написала в одной из соцсетей девушка-организатор и предложила выступить. Я тогда вообще не знала, что это за конференция. Просто подумала, почему бы не провести неделю на Красной Поляне. Написала речь, но особенно не задумывалась о мероприятии. Меня и раньше приглашали спикером, поэтому волнения не было.

За две недели до самой конференции меня попросили выставить в соцсетях анонс, и что тут началось! Мне стали писать поздравления множество людей, от которых я и не ожидала получить какой-то отклик. Все вокруг только и спрашивали, как мне удалось попасть туда. И только тогда я решила узнать, на что же подписалась. Открыла сайт TED, посмотрела имена спикеров, и вот тут меня охватила страшная паника. В голове крутилось: у всех такие важные темы, а у меня речь с шутками. Я испугалась очень сильно, но отступать было некуда», — рассказала Скворцова в интервью RT.

По словам бобслеистки, она так нервничала, что за три минуты до выступления забыла всю свою речь.

«Напрочь забыла всю свою речь. А я выступала последней, что само по себе очень ответственно. И вот выхожу я на сцену, вижу людей, софиты — и не помню ни слова из того, что нужно говорить. Последняя надежда была на экран со шпаргалкой к выступлению, который на генеральной репетиции стоял справа от меня. Смотрю туда и вижу на этом месте таймер, отсчитывающий секунды. Понимаю, что надо хотя бы поздороваться, смотрю вперёд на публику — и вижу тот самый экран с подсказками, а дальше уже всё течёт как по маслу. Только в одном моменте я запнулась и мне пришлось импровизировать, но на записи это абсолютно незаметно. После выступления я такой шквал эмоций пережила, ревела белугой. И так гордилась собой, что ничего не запорола», — сказала она.

Ранее Скворцова призналась, что пока не готова к семейной жизни.