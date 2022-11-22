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В «Динамо» подтвердили, что Норманн не сыграет за клуб до конца года

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В пресс-службе «Динамо» сообщили, что полузащитник Матиас Норманн пропустит ближайшие матчи Кубка России.
В «Динамо» подтвердили, что Норманн не сыграет за клуб до конца года
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Сможет ли Норманн сыграть за «Динамо» до конца года? Нет, он пропустит оставшиеся два матча кубка», — приводит слова пресс-службы «Спорт-Экспресс».

«Динамо» 6 сентября объявило о трансфере Норманна. Хавбек перешёл в «Ростов» в 2019 году. Он провёл за команду 56 матчей, забил два мяча и отдал восемь результативных передач. В сезоне-2021/22 норвежец подписал арендное соглашение с «Норвичем».

Ранее сообщалось, что Норманн пропустит около месяца из-за травмы, полученной в матче в ЦСКА.

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