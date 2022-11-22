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В «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева

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Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис рассказал, будет ли итальянский клуб пробовать подписать защитника ЦСКА Игоря Дивеева.
В «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«На данный момент мы не планируем ещё раз попробовать подписать Дивеева. В ближайшее трансферное окно у нас другие планы», — цитирует де Санктиса Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся в общую группу ЦСКА.

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