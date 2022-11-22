В «Салернитане» рассказали, планирует ли клуб снова попробовать подписать Дивеева

Спортивный директор «Салернитаны» Морган де Санктис рассказал, будет ли итальянский клуб пробовать подписать защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

«На данный момент мы не планируем ещё раз попробовать подписать Дивеева. В ближайшее трансферное окно у нас другие планы», — цитирует де Санктиса Sport24.

В нынешнем сезоне 23-летний россиянин забил один мяч и отдал одну результативную передачу в 12 матчах за армейцев во всех турнирах. Его контракт с красно-синими рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее агент Дивеева рассказал, когда футболист вернётся в общую группу ЦСКА.